Dresden/St. Petersburg (dpa) - Der Semperopernball gastiert an diesem Samstag erstmals in Dresdens russischer Partnerstadt St. Petersburg. Nach Vorstellungen des Ballvereins soll das Spektakel im Michailowski Theater die Premiere für jährliche Sommernachtsbälle an der Newa sein, als Gegenstück zum Original im Winter an der Elbe. Ob auch Russlands Präsident Wladimir Putin zu den Ehrengästen gehören wird, ist offen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) reist nicht gen Osten, im Freistaat ist am Sonntag Landtagswahl.