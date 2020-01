Bergisch Gladbach (dpa) - Der frühere Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach (67) scheidet ohne Bitterkeit aus der Jury von "Miss Germany" aus. "Ich war ja nur Gast, nicht Veranstalter", sagte der CDU-Mann am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Bergisch Gladbach. Die Organisatoren des Schönheitswettbewerbs hatten vor einigen Tagen in Rust bei Freiburg mitgeteilt, dass sie dieses Jahr eine rein weibliche Jury berufen. Er habe Verständnis für die Entscheidung und ärgere sich "überhaupt nicht", versicherte der langjährige Innenpolitik-Experte Bosbach. Er werde nichts Negatives dazu sagen: "Geben Sie sich keine Mühe!". Gewählt wird die neue "Miss Germany" am 15. Februar im Europa-Park Rust.