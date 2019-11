In Frauenhäusern mehr Frauen mit ausländischen Wurzeln

Potsdam (dpa/bb) - Immer häufiger suchen Frauen mit ausländischen Wurzeln Schutz vor häuslicher Gewalt in Brandenburgs Frauenhäusern. Das geht aus der Antwort des Sozialministeriums in Potsdam auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag hervor. Nach Angaben des Netzwerkes der brandenburgischen Frauenhäuser ist dies ein Zeichen, dass sich Frauen mit Migrationshintergrund zunehmend ihrer Rechte auf Schutz vor Gewalt ihrer Partner bewusst werden. Laut Ministerium ist die Zahl der Frauen in den 20 märkischen Frauenhäusern von 2014 bis 2018 mit rund 550 zwar nahezu konstant geblieben, die der Kinder stieg jedoch um knapp ein Drittel auf rund 700.