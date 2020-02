Potsdam (dpa/bb) - Die einprägsamen Hochzeitsdaten im Februar nutzen in Brandenburg zahlreiche Paare. Viele Standesämter in Brandenburg trauen etwa am 20.02.2020 mehr Paare als sonst, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Acht Paare geben sich beispielsweise in Cottbus das Ja-Wort, in Brandenburg an der Havel sind es sechs. In Potsdam und Eberswalde sind es jeweils fünf - was zumindest für Eberswalde in dieser Jahreszeit "beachtlich" ist, wie ein Sprecher der Stadt sagte.

Obwohl es ein sehr besonderes Datum war - von vorne wie von hinten gleich zu lesen -, wurde am 02.02.2020 in Brandenburg in den angefragten Standesämter dagegen nicht getraut. Die Schnapszahl fiel auf einen Sonntag und sonntags werden generell keine Ehen geschlossen, hieß es. Es habe aber auch keine Anfragen gegeben.