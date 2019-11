Hannover (dpa/lni) - Der Leiter der Zukunftskommission Niedersachsen 2030 hat sich für mehr Innovationsgeist in Deutschland ausgesprochen. "In den USA ist man eher bereit, erst einmal zuzuhören und zu sagen, hier hat jemand etwas Großes vor. Wenn unsere einzige Reaktion dann die Vermutung ist, da habe jemand Kraut geraucht, ist das schwach", sagte der Direktor des Max-Planck-Instituts in München, Dietmar Harhoff. Er berät auch die Bundesregierung. "Wer nie groß plant, der kommt auch nie groß raus. Der bleibt klein."

Mit der Kommission Niedersachsen 2030 will Harhoff im Auftrag der Landesregierung bis Ende 2020 analysieren, wie das Land mehr Wertschöpfung und Lebensqualität für die Bürger schaffen kann. Konkrete Empfehlungen werde die Kommission aber nur im Einzelfall geben. Meist gehe es darum, Handlungsoptionen aufzuzeigen.

Zuletzt hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) spöttische Reaktionen dafür bekommen, dass er die Idee eines deutschen Weltraumbahnhofs prüfen will. Anfang 2018 war auch die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär (CSU), belächelt worden, als sie über visionäre Projekte wie Flugtaxis sprach.