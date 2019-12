Marburg (dpa/lhe) - Das Demokratiezentrum Hessen hat in diesem Jahr mehr Anfragen von Kommunen, Lokalpolitikern oder Institutionen erhalten. Man beobachte nach wie vor insgesamt eine steigende Tendenz, sagte der Leiter der Einrichtung, Reiner Becker, in Marburg. "Man kann zwei Punkte generell unterscheiden: Es geht sowohl um Anfragen zum Thema Rechtsextremismus wie auch um allgemeine Vorfälle mit einem gewalttätigen Hintergrund oder verbalen Beleidigungen. Diese Anfragen nehmen zu, das hat aber auch mit der höheren Sichtbarkeit der Hilfsangebote zu tun und mit der größeren Sensibilität der Leute." Genau Zahlen will das Zentrum im neuen Jahr mitteilen.

Das "Demokratiezentrum im Beratungsnetzwerk Hessen - Gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus" berät unter anderem Betroffene von rechtsextremer Gewalt oder in Konfliktfällen und engagiert sich in der Prävention.