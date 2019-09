Mainz (dpa/lrs) - Frauenministerin Anne Spiegel (Grüne) hält auch in Rheinland-Pfalz ein Paritätsgesetz für einen höheren Frauenanteil im Landtag für nötig. "Die Zeit der Appelle ist vorbei", sagte Spiegel am Dienstag am Rande des 1. Deutschen Frauenkongresses kommunal in Mainz. Brandenburg hatte ein solches Gesetz als erstes Land im Januar beschlossen. Es soll dort ab der Landtagswahl 2024 auf den Landeslisten der Parteien für gleich viele Frauen und Männer sorgen. Gerade wird noch geprüft, ob es verfassungsrechtlich zu halten ist. Zuletzt hatte der Thüringer Landtag nachgezogen und ein solches Gesetz auf den Weg gebracht, das am 1. Januar 2020 in Kraft tritt.

Spiegel sagte, sie halte das Brandenburger Vorgehen für konsequent. Nun müsse noch abgewartet werden, was die Prüfung des Gesetzes ergebe. "Und wenn es in Brandenburg verfassungsgemäß ist, dann sollten wir es auch für Rheinland-Pfalz einführen." Es brauche "einen guten kraftvollen Schritt nach vorne", um mehr Frauen in politische Ämter zu bringen.