Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) setzt sich für umfassende Kinderrechte im Grundgesetz ein. "Die Zeit ist reif dafür, die Interessen, Belange und Perspektiven von Kindern endlich stärker zu berücksichtigen", sagte Spiegel am Freitag in Mainz. Die Aufnahme in die Verfassung schärfe das Bewusstsein in der Gesellschaft für die besonderen Belange von Jungen und Mädchen. "30 Jahre nach Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention wäre dies das richtige Signal aus Deutschland."