Mainz (dpa/lrs) - Der Mainzer Polizeipräsident Reiner Hamm hat nach rassistischen Beleidigungen gegen zwei Beamte an die Gesellschaft appelliert und einen Strafantrag angekündigt. "Das ist vollkommen inakzeptabel. Wir werden in solchen Fällen immer wieder die Justiz bemühen", sagte Hamm am Montag in Mainz. Anlass war ein Vorfall vom 17. Juli auf dem belebten Bahnhofsvorplatz, den die Polizei erst jetzt öffentlich machte. "Rassismus hat in der gesamten Gesellschaft nichts verloren."