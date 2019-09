Ludwigshafen (dpa/lrs) - Europa braucht nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) eine gemeinsame Haltung in Energiefragen. "Wir müssen perspektivisch europäisch eine gemeinsame Haltung zur Energie bekommen", sagte sie am Donnerstag bei einem Besuch der Pfalzwerke in Ludwigshafen. Frankreich beziehe noch fast seinen gesamten Strom aus der Atomkraft, Deutschland und Skandinavien seien Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien. "Da müssen wir perspektivisch zusammenkommen", sagte sie. Das lasse sich aber nicht allein von Rheinland-Pfalz aus lösen, sondern müsse international besprochen werden. Die Visite in Ludwigshafen war Teil einer Dreyer-Reise zum Thema Nachhaltigkeit.