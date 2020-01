CDU-Fraktionschef Baldauf will Anreize für das Ehrenamt

Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Oppositionsführer Christian Baldauf hat sich für eine Aufwertung des Ehrenamtes und für ein Dienstjahr auf freiwilliger Basis ausgesprochen. "Das Ehrenamt kann man nicht verordnen, aber fördern", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Die Gesellschaft funktioniert nur, wenn man auch gibt." Bei der freiwilligen Feuerwehr gebe es bereits so großen Nachholbedarf, dass Menschen aus der Not heraus dafür verpflichtet werden müssten.

Verschiedene Anreize könnten ein soziales Jahr attraktiver machen, sagte der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021. Als Beispiel nannte er Steuervergünstigungen und bessere Unterstützungs- und Fortbildungsmöglichkeiten für Arbeitgeber. "Arbeitgeber müssen stolz sein, wenn sie einen Arbeitnehmer für ein Ehrenamt wie die freiwillige Feuerwehr freistellen." In der Rentendiskussion müsse die Ehrenamtsfrage mitdiskutiert und genau geprüft werden, ob das Ehrenamt berücksichtigt werden könne, sagte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte das Dienstjahr ins Gespräch gebracht - also ein verpflichtendes Jahr, das Schulabgänger etwa bei der Feuerwehr, der Bundeswehr oder im Pflegebereich absolvieren könnten. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte im Landtag Rentenpunkte als Anreiz für das Ehrenamt als "nicht zu realisieren" bezeichnet.