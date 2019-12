Mainz (dpa/lrs) - Armutslotsen, "Orte des Zusammenhalts", Projekte gegen Kinderarmut und Beratungsstellen für Menschen ohne Krankenversicherung oder in Wohnungsnot: Mit solchen Sofort-Maßnahmen will die rheinland-pfälzische Landesregierung gegen Armut vorgehen. Dafür seien zwei Jahre lang je rund 700 000 Euro eingeplant, sagte Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Montag in Mainz.

Bei der Vorlage des Abschlussberichts zu dem zwei Jahre andauernden Beteiligungsprozess zur Armutsbekämpfung kündigte die SPD-Politikerin zudem an, 2020 werde ein Aktionsplan des Landes gegen Armut erstellt und voraussichtlich auch verabschiedet. In dem Beteiligungsprozess seien mehr als 1000 Menschen im Land erreicht worden, auch von Armut betroffene hätten die mehr als 150 Lösungsansätze mitentwickelt.

Um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, müssten Strukturen, die Beratung und Unterstützung Betroffener sowie Angebote im Sozialraum besser und das Engagement vor Ort koordiniert und vernetzt werden, sagte die Ministerin. Lokale Servicestellen mit einem Lotseneffekt nannte sie als ein Beispiel, sechs Kommunen würden zunächst mit je 25 000 Euro dabei unterstützt, sie selbst müssten noch einmal so viel Geld aufbringen. Armutshelfer, die die Menschen zu Behörden und Ärzten begleiteten und bei Wohnungssuche und Möbelkauf unterstützten, nannte Manfred Scherer, Bürgermeister der 15 000 Einwohner großen Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen, als Beispiel für eine solche Servicestelle.

In sogenannten Orten des Zusammenhalts sollten Projekte zur Armutsbekämpfung und -vorbeugung zu niedrigschwelligen Angeboten verknüpft würden. Für dieses Projekt seien in den nächsten beiden Jahren je 60 000 Euro vorgesehen.

Geplant sei auch die modellhafte Einrichtung einer Fachberatung für Wohnraumsicherung, sowohl für Obdachlose als auch für von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen. An die Anfang September eingerichtete Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung hätten sich bereits jeden Monat rund 30 Betroffene gewandt.

Mit bis zu 5000 Euro werden Projekte unterstützt, die von Armut bedrohten Kindern und Jugendlichen konkrete Angebote machten - von Kultur bis Sport. Bisher würden elf solcher Initiativen gefördert, das Programm solle 2020 noch ausgeweitet werden. Zudem werde es ab 2020 alle zwei Jahre einen mit 3000 Euro dotierten Preis für Menschen, Initiativen und Institutionen geben, die vielfältiges und gutes Engagement förderten.

Die Armutsgefährdungsquote betrug 2018 deutschlandweit nach der jährlichen Haushaltsbefragung Mikrozensus 15,5 Prozent und lag in Rheinland-Pfalz bei 15,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Die Schwelle lag danach bei einem Einpersonenhaushalt bei 1035 Euro pro Monat, bei einer vierköpfigen Familie mit zwei Kindern unter 14 Jahren bei 2174 Euro.

Die Einkommensarmut erkläre Armut aber nicht hinreichend, sagte Sozialwissenschaftler Detlef Baum von der Landesarmutskonferenz, der den Beteiligungsprozess begleitet hat. "Armut ist multidimensional." Fehlende Angebote multiplizierten Armut. Entscheidend sei es, arme Menschen dazu zu bringen, dass sie dazu gehören.