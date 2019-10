Leipzig (dpa/sn) - Die Leipziger Oper verwandelt sich heute wieder in einen großen Ballsaal. 2000 Gäste werden zum Opernball erwartet, der zum 25. Mal über die Bühne geht. Durch den Abend führen die Moderatorin Birgit Schrowange und der Schauspieler Lenn Kudrjawizki. Die Ballnacht steht in diesem Jahr unter dem Motto "La Dolce Vita in Südtirol". Den Auftakt gestaltet das Berliner Show Orchestra. Die Walzerrunden eröffnet traditionsgemäß das Gewandhausorchester Leipzig. Weltstar Bonnie Tyler macht für den Opernball auf ihrer Europatournee Station in der Messestadt. Um Mitternacht rockt sie den Saal der Oper.

Zahlreiche Prominente aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien und Sport werden erwartet. Dazu zählen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Tennis-Star Boris Becker, die Schauspielerinnen Melani Marschke ("Soko Leipzig"), Andrea Kathrin Loewig ("In aller Freundschaft") sowie der Komiker Dieter Hallervorden.