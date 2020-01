Kiel (dpa/lno) - Der Sozialverband in Schleswig-Holstein fordert, den Solidaritätszuschlag in einen "Pflege-Soli" umzuwandeln. Dieser würde eine große Akzeptanz in der Bevölkerung haben, sagte die Landesvorsitzende Jutta Kühl am Mittwoch in Kiel. Jeder habe in der Familie jemanden, der betreut werden müsse. Der Verband, der im Norden rund 159 000 Mitglieder zählt, hat in einem Fünf-Punkte-Papier zentrale Forderungen zur Verbesserung der Pflegesituation zusammengefasst. Demnach sollen unter anderem pflegende Angehörige finanziell angemessen unterstützt und Altenpfleger nicht weiter schlechter bezahlt werden als Krankenpfleger.