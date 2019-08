Kiel (dpa/lno) - Knapp 30 Prozent der Unternehmen in Schleswig-Holstein werden nach Angaben der IHK von Frauen geführt. Dies gehe aus den Daten von rund 180 000 Mitgliedsbetrieben der Kammern Kiel, Flensburg und Lübeck hervor, teilte die IHK am Dienstag mit. "Wir erkennen einen Anstieg um einige Prozentpunkte im Vergleich zu Daten der vergangenen Jahre, aber die Unterschiede zu den Männern sind immer noch zu groß", sagte Schleswig-Holsteins IHK-Präsidentin Friederike C. Kühn. "In Schleswig-Holstein gibt es viele gut ausgebildete Frauen, die entweder nicht dieselben Karrierechancen erhalten wie Männer oder aus familiären Gründen auf einen Aufstieg im Unternehmen oder eine Existenzgründung verzichten."