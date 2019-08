Kamenz (dpa/sn) - Seit Einführung der Ehe für alle haben bis zum Jahresende 2018 insgesamt 1088 schwule und lesbische Paare in Sachsen geheiratet. Der Anteil der gleichgeschlechtlichen an allen Eheschließungen lag bei 5,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Dienstag mitteilte. Dabei wurden 428 Verbindungen neu geschlossen und in 660 Fällen eine bestehende Lebenspartnerschaft in eine Ehe umgewandelt.