Hannover (dpa/lni) - Für sein Engagement in der Demokratieförderung und Extremismusprävention erhält der Psychologe und Autor Ahmad Mansour den Theodor-Lessing-Preis 2019. Die Auszeichnung soll dem 43 Jahre alten Islam-Experten am 9. September von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Hannover überreicht werden - auch für seine Arbeit mit jungen Menschen. Das teilte die Organisation am Mittwoch mit.