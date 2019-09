Kiel/Hamburg (dpa/lno) - Den Bund fürs Leben schließen an einem "krummen Schnapszahldatum" wie dem 19.9.19? Im Norden ist das durchaus beliebt, überrannt werden die Standesämter indes nicht, wie eine stichprobenartige Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. In Kiel ist der 19.9.19, ein Donnerstag, bereits ausgebucht. 14 Paare geben sich dann im Standesamt das Jawort. In Neumünster sind es sieben, zwei mehr könnten noch kommen.

Ähnlich sieht es in Hamburg aus. Bereits der 09.09.2019 als Datum für das "Ja-Wort" ist beispielsweise in Hamburg-Altona beliebt. Für den Tag habe es erhöhte Nachfragen gegeben, elf Paare sollen dort am kommenden Montag getraut werden. Auch der 19.9. 19 sei von mehr Heiratswilligen als üblich gebucht worden, in Eimsbüttel gebe es drei Trauungen außerhalb des Dienstgebäudes und in Wandsbek seien sechs Eheschließungen geplant. "Jedoch gibt es keinen außergewöhnlich hohen Andrang und auch keine personellen Aufstockungen", sagte für die Hamburger Standesämter zuständiger Sprecher.

Insgesamt gab es im Norden in diesem Jahr keinen klaren Trend. In Kiel und Neumünster gab es seit Jahresbeginn etwas weniger Hochzeiten als 2018, in Flensburg etwas mehr. Dort gab es in den letzten Monaten übrigens starke Schwankungen: Im Wonnemonat Mai heirateten deutlich mehr Paare als im gleichen Vorjahresmonat, im Juni viel weniger und im Juli wieder erheblich mehr.

Bezüglich des Hochzeitsommers sei die Situation in Hamburg wie in jedem Jahr, so der Hamburger Behördensprecher. "Da die Menschen lieber im Sommer heiraten als im Winter, ist die Nachfrage in den Sommermonaten höher." Besondere Vorkommnisse seien in diesem Jahr nicht zu verzeichnen.