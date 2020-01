Halle (dpa/sa) - In den ersten neun Monaten 2019 haben sich in Sachsen-Anhalt weniger Menschen das Ja-Wort gegeben als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis September habe es etwa 8400 Eheschließungen gegeben, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Halle mit. Ein Jahr zuvor waren es im gleichen Zeitraum etwa 9350 gewesen. Für fast 25 Prozent der Ehepartner sei es nicht der erste Bund fürs Leben gewesen - knapp 4150 Frauen und Männer hatten zuvor mindestens schon eine Ehe oder Lebenspartnerschaft geschlossen.