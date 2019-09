Halle (dpa/sa) - Mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem Fest auf dem Marktplatz will die Stadt Halle den bundesweiten Auftakt der Interkulturellen Woche eröffnen. Die Stadt sei ein Leuchtturm Sachsen-Anhalts was das Engagement für ein friedliches Zusammenleben angehe, sagte Integrations-Staatssekretärin Susi Möbbeck (SPD) am Dienstag in Halle. "In einer Zeit, in der Ängste um Zuwanderung, aber auch rassistische Propaganda lauter werden, ist die IKW so wichtig wie nie", betonte sie.

Beginn der Interkulturellen Woche ist der 22. September. 2018 haben sich den Angaben zufolge landesweit 50 Städte, Gemeinden und Kreise mit Hunderten Veranstaltungen beteiligt. Bernd Wiegand (parteilos), Oberbürgermeister von Halle, betonte, das Motto der IKW ("Zusammen leben, zusammen wachen") sei schon seit vielen Jahren auch Motto der Stadt.

Vorbereitet wird die Woche vom Ökumenischen Vorbereitungsausschuss (ÖVA). Die Initiative zu der Veranstaltung geht von der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie aus. Die Organisatoren wollen unter anderem Argumentation auf Augenhöhe ermöglichen. ÖVA-Geschäftsführerin Friederike Ekol sagte: "Man muss nicht schreien." Die IKW sei hart in der Sache, aber freundlich im Ton.