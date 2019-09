Verband: Familienforschungen in Deutschland nehmen zu

Gotha (dpa) - Die Deutschen interessieren sich nach Einschätzung von Ahnenforschern immer mehr für ihre Vorfahren. "Das Interesse an der eigenen Familiengeschichte ist noch nie so stark gewesen wie im Augenblick", sagte Dirk Weissleder, Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände e.V. (DAGV), der Deutschen Presse-Agentur. "Die Anfragenzahl ist deutlich höher als früher", sagte auch Christian Kirchner, Thüringer Landesvorsitzender der DAGV.

Ein Grund für das steigende Interesse sei, dass immer mehr Daten online zu finden sind, etwa Informationen über Taufen, Trauungen und Sterbedaten in digitalisierten Kirchenbüchern. Am Freitag startet in Gotha der Deutsche Genealogentag, zu dem bis Sonntag Hunderte Familienforscher erwartet werden.