Fulda (dpa/lhe) - Mit der Hilfe von rund 200 Organisationen wird das Programm für den Hessischen Familientag in diesem Jahr gestaltet. Das zehnte Landesfest findet am 14. September (10.30 bis 18.00 Uhr) im osthessischen Fulda statt. Unter dem Motto "Familie in Vielfalt leben" bringen sich Schulen, Kindergärten, Verbände, Vereine, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppe und Kirchen ein, wie Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch bei der Programmvorstellung in Fulda mitteilte.