Colmar/Freiburg (dpa/lsw) - Die Stadt Freiburg und das französische Département Haut-Rhin wollen ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit ausbauen. Rund 40 Mitarbeiter der Verwaltungsbehörden werden dazu an einem Austausch teilnehmen und in dem jeweils anderen Land mitarbeiten, wie die Präsidentin des Regionalrats von Haut-Rhin, Brigitte Klinkert, und der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn am Mittwoch in Colmar vereinbarten. Ziel des Austauschs sei unter anderem, die Sprachkompetenz auf beiden Seiten zu verbessern, Fachkontakte zu vertiefen und den grenzüberschreitenden Dialog zu fördern. Den Anfang machen 27 Mitarbeiter aus Frankreich und 13 Mitarbeiter der deutschen Behörden.

Auch eine Bahnverbindung zwischen den Städten soll wiederbelebt werden. Nach der Abschaltung des AKW Fessenheim ist zudem ein deutsch-französischer Gewerbepark auf der elsässischen Seite geplant.