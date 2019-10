Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Kurz vor Beginn der Buchmesse trifft am heute ein ganz besonderer Zug in Frankfurt ein. An Bord des ICE sind der norwegische Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit. Norwegen ist in diesem Jahr das Gastland der Buchmesse, Kronprinzessin Mette-Marit die Botschafterin für norwegische Literatur im Ausland.

Der Literaturzug war am Montag in Berlin losgefahren und hatte in Köln Zwischenstation gemacht. Empfangen wird das Kronprinzenpaar im Frankfurter Hauptbahnhof unter anderem von Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) und dem Direktor der Frankfurter Buchmesse, Juergen Boos.