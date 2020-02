Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Polizisten, Gerichtsvollzieher und Bedienstete im Justizvollzug gehören einer Erhebung zufolge zu den Berufsgruppen des öffentlichen Diensts in Hessen mit den gravierendsten Gewalterfahrungen. Das Ausmaß von Beleidigungen, verbaler Aggression und körperlichen Bedrohungen sei enorm und gehöre für viele Betroffene "nicht selten zum Alltag", heißt es in der Studie im Auftrag des Landesverbands des Deutschen Beamtenbunds (dbb), die am Mittwoch in Frankfurt vorgestellt wurde.

Weniger, aber noch immer deutlich betroffen seien Beschäftigte bei Jobcentern und der Agentur für Arbeit. Auch Lehrer würden in erheblichen Maße bedroht, beleidigt, respektlos behandelt und beschimpft, meist von Schülern. Viele der Vorfälle würden nicht angezeigt.

Der dbb-Landesvorsitzende Heini Schmitt kritisierte, Betroffene stießen bei Vorgesetzten oft nicht auf die notwendige Unterstützung, sondern auf taube Ohren. Die Taten müssten aber angezeigt und vor Gericht kommen, damit die Täter bestraft würden. "Der Rechtsstaat muss funktionieren", sagte Schmitt. Zudem könne nur so ein realistisches Bild der Lage entstehen. Stellenweise gebe es zu wenig Schulungsangebot für die Mitarbeiter zum Umgang mit eskalierenden Situationen.

In Hessen bestehe erheblicher Handlungsbedarf, weshalb der dbb sich erneut an die Landespolitik wenden werde, sagte der Landesvorsitzende. Befragt wurden Mitglieder der dbb-Gewerkschaften. Weitere Befragungen einzelner Berufsgruppen sollen folgen.