Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Brautpaare können in diesem Jahr an einem besonderen Datum heiraten: am Schalttag 29. Februar. Die hessischen Standesämter stellen ein unterschiedliches Interesse für Trautermine an diesem Tag fest. "Wir haben keine freien Termine mehr an diesem Tag", heißt es etwa bei der Stadt Frankfurt. Im Trausaal im Römer seien am 29. Februar acht Eheschließungen geplant. Im Standesamt in Höchst seien es neun. Allerdings sei das Datum auch der einzige Samstagstermin der Frankfurter Standesämter im Februar.

In Kassel können sich Paare nicht am 29. Februar das Ja-Wort geben - es gibt keine Trautermine. Im Schaltjahr 2016 war das anders. Damals bot die Stadt elf Trauungen an - es fanden nach Angaben einer Sprecherin aber nur drei Eheschließungen statt. Deswegen verzichte man in diesem Jahr auf ein Angebot.