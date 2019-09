Erfurt (dpa/th) - Geflüchtete Frauen haben in Deutschland nach Ansicht eines Integrationshilfe-Verbands nicht genügend Schutz vor häuslicher Gewalt. Asylbewerberinnen, die eine Residenzpflicht haben, könnten beispielsweise nur innerhalb ihres Wohnorts Hilfe in Anspruch nehmen, teilte der Dachverband der Migrantinnenorganisationen (DaMigra) am Freitag in Erfurt mit. Vertreterinnen des Verbands berichteten am Freitag von Fällen, in denen Migrantinnen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden, von Frauenhäusern abgewiesen wurden, weil diese nicht in ihrem Wohnort lagen.

Der Verband forderte die Bundesregierung am Freitag auf, einen Vorbehalt bei der sogenannten Istanbul-Konvention des Europarates zurückzunehmen. Das Abkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt wurde von fast allen europäischen Staaten und der Türkei unterschrieben oder ratifiziert und ist rechtlich bindend. Deutschland hat bei der Ratifizierung einen Vorbehalt gegen Artikel 59 der Konvention vorgenommen, der geflüchteten Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, ein eigenständiges Aufenthaltsrecht ermöglichen soll.