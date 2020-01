Erfurt (dpa/th) - In Thüringen werden dieses Jahr wieder rund 10 000 Haushalte zu Themen wie Lebenssituation, Familienstruktur und Ausbildung befragt. Die Ergebnisse gehen in die amtliche Statistik des sogenannten Mikrozensus ein. Neu ist, dass die Befragten ihre Angaben auch online machen können, wie das Landesamt für Statistik am Freitag informierte. Zudem würden Fragen einer in der gesamten EU durchgeführten Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen in den Mikrozensus integriert. Die Befragten werden per Zufallsverfahren ausgewählt. Betroffene Haushalte seien verpflichtet, Auskunft zu geben, hieß es. Die Befragung erfolgt in der Regel durch speziell geschulte Interviewer.