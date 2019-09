Erfurt (dpa/th) - Rechtsmotivierte Angriffe auf Politiker haben nach Meinung des Wissenschaftlers Hans-Gerd Jaschke eine neue Dimension erreicht. Gefährdet seien vor allem Kommunalpolitiker, sagte Jaschke am Donnerstag in Erfurt bei einer Tagung. "Vor allem sehe ich nicht, wie man die schützen kann." Zwar könne die Polizei bei Kommunalpolitikern, die zum Beispiel Hass-E-Mails erhalten hätten, regelmäßig Streife fahren. Sie alle unter Personenschutz zu stellen, sei aber praktisch unmöglich.

Jaschke gilt als einer der profiliertesten deutschen Forscher zum Rechtsextremismus. Der Politikwissenschaftler unterrichtete bis zu seiner Pensionierung an mehreren deutschen Hochschulen und arbeitete immer wieder auch in der Aus- und Fortbildung von Polizisten mit. Die Tagung wurde von der Demokratieberatungsstelle Mobit und der Landeszentrale für Politische Bildung organisiert.

In den vergangenen Jahren wurden bundesweit mehrere Politiker aus rechten Motiven heraus angegriffen: So wurde 2015 die heutige Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker von einem Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Er begründete seine Tat mit seiner Unzufriedenheit über die deutsche Flüchtlingspolitik. Reker war als Sozialdezernentin für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt zuständig. Erst im Sommer war der Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke mutmaßlichen von einem Rechtsextremisten erschossen worden.

Auch wenn rechtsextreme Gewalt in Deutschland nicht neu sei, sei Gewalt gegen Repräsentanten des Staates in der Vergangenheit vor allem von Linksextremisten wie der RAF ausgegangen, sagte Jaschke.

Sowohl der 2016 verurteilte Angreifer Rekers als auch der Tatverdächtige im Fall Lübcke gehörten zu einem anderen Tätertyp. Es handle es sich um Männer mittleren Alters, die für sich selbst keine Perspektive in der Gesellschaft sähen und gleichzeitig rassistische Grundüberzeugungen hätten. Sie handelten aus Rache- oder Hassmotiven heraus. "Es gibt diese verzweifelten 40- oder 50-Jährigen Männer", sagte er. Nach Einschätzung Jaschkes müssen diese Täter aber von rechtsextremen Angreifern unterschieden werden, die oft als "Einsamer-Wolf-Terroristen" bezeichnet werden - Männer, wie jener, der in Christchurch in Neuseeland im März 51 Muslime erschossen hatte und seine Tat live ins Internet übertrug.

Bei ihnen handele es sich um Nachahmungstäter, die sich bewusst auf andere rechte Gewalttäter beriefen, sagte Jaschke. Der Attentäter von Christchurch habe Bezug auf den norwegischen Rechtsextremen und Massenmörder Anders Breivik genommen und andere Rechtsextreme zu weiteren Anschlägen motiviert. Diese Gewalttäter radikalisierten sich nicht isoliert von der Welt, sondern stünden mit Gleichgesinnten im Austausch. "Die Globalisierung der Gewalt von Rechts ist in vollem Gange."