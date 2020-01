Erfurt (dpa/th) - Auf einer Fachveranstaltung für Pädagogen und Sozialarbeiter haben Teilnehmer davor gewarnt, den Umgang junger Menschen mit ihren Smartphones zu verteufeln. Es sei falsch, Jugendlichen vorzuwerfen, dass sie sehr oft an ihrem Handy hingen, erklärte ein Mitarbeiter des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien. "Das ist die erste Generation, die komplett mit dem Smartphone aufgewachsen ist", sagte er am Freitag in Erfurt auf einer Tagung der Evangelischen Akademie unter dem Titel "Eine Generation meldet sich zu Wort".

Zwar würden sich junge Leute häufig in Filterblasen bewegen - etwa in sozialen Netzwerken, argumentierte der Mann. Allerdings könnten die jungen Menschen mit ihren Smartphones auch zu jeder Zeit Fakten überprüfen, die ihnen zum Beispiel von Erwachsenen als solche präsentiert würden. Diese Möglichkeit hätten frühere Generationen nicht gehabt.