Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Landtag und andere wichtige Gebäude in Nordrhein-Westfalen sollen in diesen Tagen orange leuchten, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Die bundesweite Aktion ist vom Frauennetzwerk Zonta für den internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen geplant worden. Neben dem Landtag sollen auch laut Angaben des Frauennetzwerkes der Rheinturm in Düsseldorf, die Lanxess Arena in Köln und viele Wahrzeichen und Gebäude in NRW-Städten angestrahlt werden. "Wir rechnen mit mehr als 30 Leuchtaktionen in NRW", erklärt eine Zonta-Sprecherin. Bundesweit seien es über 120 Aktionen.

Der Düsseldorfer Landtag wird am Wochenende ganztägig angeleuchtet. Der Präsident des Landtags, André Kuper, erklärt warum: "Viele Frauen überall auf der Welt aber auch bei uns werden Opfer von Gewalt, oft auch im häuslichen Umfeld". In Nordrhein-Westfalen waren nach Daten des Innenministeriums vergangenes Jahr rund 80 000 Frauen Opfer von Gewalttaten. Darunter fällt sowohl Mord und Totschlag, als auch sexueller Missbrauch und Stalking. Gut 39 Prozent (31 000) der Gewaltdelikte gegen Frauen in NRW gingen vom Partner aus.

In vielen anderen NRW-Städten solle es zudem Straßenzüge, Filmvorführungen, Gottesdienste und Leuchtinstallationen geben, um das Bewusstsein für Gewalt gegen Frauen zu stärken. Auch viele Frauenverbände, darunter der katholische Frauenbund e.V., fordern konkrete Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt und geistlichen Missbrauch.

Das in New York gegründete Netzwerk beruflich erfolgreicher Frauen Zonta feiert in diesem Jahr hundertjähriges Bestehen. Den 134 Clubs in Deutschland gehören nach eigenen Angaben rund 4600 Mitglieder an. Der Schwerpunkt der "Zonta says No"-Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen sei die weltweit verbreitete Kinder- und Zwangsehe. Jeden dritten Tag sterbe in Deutschland eine Frau durch Partnergewalt. Weltweit sei jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von sexualisierter Gewalt betroffen, heißt es in einer Mitteilung. Die Farbe Orange lehne sich an die Kampagnenfarbe der Organisation "UN Women" der Vereinten Nationen an.