Düsseldorf (dpa/lnw) - Ausländer- und Jugendämter, Jobcenter, Schulämter und Wohlfahrtsverbände sollen sich in Nordrhein-Westfalen vernetzen, um Menschen mit Migrationshintergrund besser zu integrieren. Ein Modellprojekt in bisher zwölf Kommunen soll nun flächendeckend auf alle 54 Kreise und die kreisfreien Städte ausgeweitet werden. Für die Landesregierung ein Baustein der "Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030", die Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) am Donnerstag mit Staatssekretärin Serap Güler in Düsseldorf vorstellte. Die Landesregierung stellt 2020 für die Ausweitung des Konzepts insgesamt 25 Millionen Euro bereit.