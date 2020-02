Dresden (dpa) - Model und Moderatorin Sylvie Meis hat Dresden in ihr Herz geschlossen. "Das ist so eine Freude hier zu sein", sagte die 41-Jährige am Freitagabend als Gast beim Semperopernball, den sie in der Vergangenheit selbst zwei Mal mit moderierte. Es sei für sie zur Tradition geworden, ihren Bruder dazu einzuladen. "Mein Herz hängt auch an der Stadt, ich liebe es, hier zu spazieren, die Kultur zu sehen und zu spüren, die Menschen sind warmherzig", schwärmte sie. "Ich fühle ich wirklich hier zu Hause." Wenn sie nach Dresden reise, sei "ist immer ein Nachhausekommen".