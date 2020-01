Semperopernball: Frey entschuldigt sich für Orden an Al-Sisi

Dresden (dpa) - Ballvereins-Chef Hans-Joachim Frey hat sich für die umstrittene Ordensverleihung des Dresdner Semperopernballs an Ägyptens Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi entschuldigt. "Wir möchten uns für diese Preisverleihung entschuldigen und davon distanzieren. Die Verleihung war ein Fehler", teilte Frey am Dienstag in Dresden mit. "Uns sind die entstandenen Irritationen bewusst und wir bedauern sie von Herzen."

Die Verleihung des St. Georgs Ordens an Al-Sisi hatte für Protest auf breiter Front gesorgt. Auch Schlagersänger Roland Kaiser und "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers, die beide bei dem Ball am 7. Februar durch den Abend führen sollen, zeigten sich "irritiert" und sind "in Gesprächen über die Konsequenzen".

Frey bekräftigte, dass die Preisverleihung beim Ball keine Rolle spielen werde. "Sie wird weder in Wort noch im Bild im Programm des Semperopernballs oder im Fernsehen stattfinden." Der Verein nehme die Debatte zum Anlass, über sein Selbstverständnis als Kulturbotschafter nachzudenken.