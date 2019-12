Oldenburg (dpa/sn) - Nadine Voigt ist die Miss Sachsen 2020. Die Dresdnerin setzte sich gegen neun andere Kandidatinnen durch und hat nun die Chance, im Februar Miss Germany 2020 zu werden, wie die MGC-Miss Germany Corporation (Oldenburg) als Veranstalter am Sonntag mitteilte. Voigt studiert Modedesign. Sie lebe damit ihren größten Traum, sagte die 21-Jährige in ihrer Bewerbung. Mit den Missen der anderen 15 Bundesländer wird sie nun in einem Camp auf das Finale zur Miss Germany-Wahl vorbereitet. Insgesamt nahmen nach Angaben der Organisatoren bundesweit mehr als 7500 Frauen zwischen 18 und 39 Jahren an dem Wettbewerb teil.