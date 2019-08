Chemnitz (dpa/sn) - Das Chemnitzer Stadtfest ist für dieses Jahr abgesagt worden - aber in der Stadt soll an diesem Wochenende trotzdem gefeiert werden. Ein eigens gegründeter Verein lädt von Freitag bis Sonntag zum dreitägigen Bürgerfest "Herzschlag" ein. Geboten werden nach Angaben der Veranstalter Musik und Kunst auf zehn Bühnen, Streetfood sowie Begegnungen und Gespräche. Es solle ein Fest von Bürgern für Bürger werden, teilten die Initiatoren mit. Die Welt werde interessiert auf Chemnitz schauen. Ein Nichtstun wäre eine falsche Botschaft an die Bürger und die Stadt.