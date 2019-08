Berlin (dpa) - Die Deutschen sind einer neuen Studie zufolge heute in vielen Bereichen unzufriedener als vor dem Mauerfall vor 30 Jahren - und zwar in Ost und West. Bei Lebenszufriedenheit, Einkommen, Infrastruktur am Wohnort oder sozialer Sicherung werde die Situation heute oft negativer beurteilt, teilte das Meinungsforschungsinstitut Info GmbH, das die repräsentative Untersuchung durchführte, am Donnerstag in Berlin mit.