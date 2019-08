Dresden/Berlin (dpa/sn) - Eine neue Studie bescheinigt den verschiedenen Regionen in Sachsen unterschiedliche Lebensverhältnisse. Für den am Donnerstag in Berlin vorgestellten "Teilhabeatlas" verglich das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 401 Landkreise und kreisfreie Städte in Deutschland nach Indikatoren wie kommunalen Steuereinnahmen, Hartz-IV-Quoten, Abwanderung, Infrastruktur und Lebenserwartung. Im Südwesten, Teilen Bayerns und im südlichen Hessen ballen sich demnach die Regionen mit besonders guten gesellschaftlichen Teilhabechancen. Viele Regionen im Osten hinken dagegen hinterher.