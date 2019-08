Berlin (dpa) - Rheinland-Pfalz ist nach einer neuen Studie weit vom Anspruch der gleichwertigen Lebensbedingungen in den verschiedenen Regionen entfernt. Insbesondere im Süden sind der Untersuchung zufolge einige "abgehängte" Regionen zu finden. Für den am Donnerstag in Berlin vorgestellten "Teilhabeatlas" verglich das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 401 Landkreise und kreisfreie Städte in Deutschland nach Indikatoren wie kommunalen Steuereinnahmen, Hartz-IV-Quoten, Abwanderung, Infrastruktur und Lebenserwartung. Wie gut Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben könnten, hänge zu einem guten Teil von ihrem Wohnort ab, sagte Direktor Reiner Klingholz.