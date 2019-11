Berlin (dpa/bb) - "Knutschen statt Knallen" empfiehlt der Berliner Senat für Silvester in diesem Jahr. Unter diesem Motto startet das Land Berlin am Montag eine Kampagne gegen Silvesterböllerei, wie die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Freitag mitteilte. Sie wirbt dabei mit Plakaten, Aufklebekarten und einem Kurzfilm für den Verzicht auf Knaller an Silvester. Die Kampagne soll dazu anregen, so zu feiern, dass es zu keinen Gefahren durch Silvesterböllerei kommt.

Die Plakate werden den Angaben zufolge in Schulen, Jugendeinrichtungen und Krankenhäusern zu sehen sein, die Aufklebekarten wurden an mehr als 460 Berliner Gastronomen verteilt. Der Kurzfilm soll unter anderem über Twitter und auf der Webseite der Senatsverwaltung veröffentlicht werden. Der Senat kommt mit der Kampagne einem entsprechenden Auftrag des Berliner Abgeordnetenhauses nach.