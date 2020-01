Berlin/Cottbus (dpa/bb) - Für ihr Engagement gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Antifeminismus ist die Cottbuser Professorin Heike Radvan mit dem Alice Salomon Award ausgezeichnet worden. Radvan erhielt die mit 6000 Euro dotierte Auszeichnung für ihr mutiges und innovatives Wirken in Lehre und Forschung, wie die Berliner Alice Salomon Hochschule am Sonntag mitteilte. "Sie fordert politische Akteure ebenso wie Verantwortliche an Hochschulen oder Tätige in sozialen Arbeitsfeldern heraus, den offenen wie verborgenen rechten Tendenzen entgegenzuwirken", hieß es in der Begründung der Jury.

Die Erziehungswissenschaftlerin lehrt seit 2017 an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus im Fachbereich Methoden und Theorien Sozialer Arbeit. Zuvor hatte sie nach Angaben der BTU bei der Amadeu Antonio Stiftung gearbeitet und unter anderem 2007 die Ausstellung "Das hat es bei uns nicht gegeben - Antisemitismus in der DDR" verantwortet.