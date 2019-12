Berlin (dpa/bb) - Kurz vor Weihnachten warten im Fundbüro der S-Bahn und der BVG in Berlin-Friedrichshain noch zahlreiche Fundsachen auf ihre rechtmäßigen Besitzer. In den vergangenen Wochen sind bei der BVG mehr Dinge abgegeben worden als sonst, wie ein Sprecher des Unternehmens der Deutschen Presse-Agentur sagte. Er führte das aber nicht etwa auf den Weihnachtsstress zurück, sondern auf das Wetter, "da wir in den kalten Monaten stets mehr Handschuhe, Schals und Mützen bekommen". In diesem Jahr seien fast 70 000 Fundsachen in der Sammelstelle der BVG abgegeben worden - etwa 200 pro Tag.

Beide Verkehrsunternehmen berichteten von allerlei kuriosen Fundsachen. Bei der S-Bahn sind seit dem Umzug des Fundbüros im September 2018 rund 8000 Fundsachen gesammelt worden, darunter ein Elektro-Rollstuhl, ein Gebiss, eine Bowlingkugel, ein großer Fernseher in Originalverpackung, wie eine Sprecherin sagte. Die BVG machte kurz nach dem Umzug an den neuen Standort eine Bestandsaufnahme. Dokumentiert wurden damals unter anderem eine Kettensäge ohne Blatt, ein Katzenbett, ein XXL-Rollator und eine 750-Meter-Drahtrolle.