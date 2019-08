Berlin (dpa/lhe) - Hessen kommt bei einer Studie zu den Lebensbedingungen im bundesweiten Vergleich gut weg. Die Untersuchung bescheinigt insbesondere den Städten und Landkreisen im Süden des Bundeslandes überdurchschnittlich gute Lebensbedingungen. Der Norden fällt hingegen etwas ab. Für den am Donnerstag in Berlin vorgestellten "Teilhabeatlas" verglich das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 401 Landkreise und kreisfreie Städte in Deutschland nach Indikatoren wie kommunalen Steuereinnahmen, Hartz-IV-Quoten, Abwanderung, Infrastruktur und Lebenserwartung. Frankfurt, der Hochtaunuskreis und der Main-Taunus-Kreis wiesen von den städtischen Regionen die besten Werte auf. Die guten gesellschaftlichen Teilhabechancen finden sich auch in den meisten der angrenzenden Landkreise.