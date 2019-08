16. August 2019, 15:50 Uhr Geschlechtsidentität Würdevolle Menschen

Nicht nur für junge Leute: Ein umwerfender Bildband mit Interviews erzählt, wie der Übergang von einem Geschlecht in ein anderes ganze Biografien formt.

Von Jan Kedves

Würde ist schwer zu fassen, aber wer diesen Fotoband durchblättert, hat sie gesehen: würdevolle Menschen, die vieles durchgemacht haben, ohne sich unterkriegen zu lassen. Die Achtung, die ihnen gebührt, strahlen sie in ihren Blicken aus, in ihrer Haltung, auch in ihrer Garderobe. Beinahe oberflächlich erscheint es, sie unter dem Aspekt zusammenzubringen, den das Buch "To Survive On This Shore" wählt: Sie leben in den USA, sind über 50 - und sie sind transgender oder "gender nonconforming", wie man im Englischen ...