Der US-Präsident möchte anderen Ländern gern seinen Willen aufzwingen, indem er die Namen auf der Landkarte ändert. Eine der ersten Amtshandlungen Donald Trumps während seiner zweiten Präsidentschaft war, den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umzubenennen. Nun hat er es wieder getan: Der Lake Ontario an der Grenze zu Kanada soll fortan Lake America heißen, was weltweit Kopfschütteln ausgelöst hat. Donald Trump, der seit Kurzem auch einen nach ihm benannten Flughafen in Palm Beach anfliegen kann, ist natürlich nicht der erste Herrscher, der auf diese Weise seine Macht demonstriert. Ein Blick in die Geschichte verrät allerdings auch: Namen sind Schall und Rauch, nicht jede Umbenennung setzt sich durch.