Historie: VenezuelaDu kannst nirgendwo hin

Lesezeit: 8 Min.

Der Ex-Diktator: Manuel Noriega am 4. Januar 1990 in einem Gefängnis in Miami, USA.
Der Ex-Diktator: Manuel Noriega am 4. Januar 1990 in einem Gefängnis in Miami, USA. (Foto: US Marshall/ho/EFE/EPA/dpa)

Wie nun in Venezuela entthronten die USA vor 36 Jahren schon einmal einen lateinamerikanischen Machthaber: Manuel Noriega in Panama. Doch zwischen beiden Militäraktionen gibt es große Unterschiede.

Von Christian Schmidt-Häuer

Christian Schmidt-Häuer, Jahrgang 1938, berichtete jahrzehntelang für die Zeit von den Krisenherden der Welt. Zwölf Jahre lang war er Korrespondent der Wochenzeitung in Moskau und schrieb über den Niedergang des sowjetischen Imperiums.

Historie
:„Sprich leise und trage einen großen Knüppel“

Präsident Donald Trump schickt einen Flugzeugträger vor die Küste Venezuelas. Die Militäraktion erinnert an die „Venezuela-Krise“ 1902/1903, als die USA dem Deutschen Reich drastisch klarmachten, wer in dieser Weltgegend das Sagen hat.

SZ PlusVon Reymer Klüver

