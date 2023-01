Von Joachim Käppner, Kurt Kister, Christian Mayer und Nicolas Richter

So schnell in so kaltes Wasser geworfen wurde kaum ein bundesdeutscher Verteidigungsminister wie nun Boris Pistorius. Der bisherige SPD-Innenminister von Niedersachsen übernahm das Amt mitten in einer historischen Woche: mit der Entscheidungsphase über Leopard-Panzer für Kiew, mit dem Besuch des US-Kollegen Lloyd Austin und dem Nato-Treffen in Ramstein über das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg. Pistorius' Vorgängerin Christine Lambrecht (SPD) war am Montag nach monatelanger Kritik an ihrer Amtsführung zurückgetreten - ein Opfer mehr jener Position, welche von je her eine der heikelsten im Bundeskabinett war. Zeit also für eine historische Bilanz, von Blank bis Lambrecht.