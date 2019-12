Gustav Mesmer verbrachte 35 Jahre in der geschlossenen Psychiatrie. Dort tüftelte er unaufhaltsam an seinem Lebenstraum: Er wollte fliegen. Über das tragische Leben eines Mannes, der erst nach seinem Tod zum Helden wurde.

Man könnte an dieser Stelle schreiben, der schwäbische Flugpionier Gustav Mesmer sei am 16. Januar 1903 in Altshausen geboren worden, einem Ort in Oberschwaben nahe Ravensburg, unter großem Geschrei. Aber klingt das nicht sterbenslangweilig? Besser, man lässt ihn selbst zu Wort kommen, auch wenn es anstrengend zu lesen ist.