Am 13. August 1961 lässt die DDR-Führung die Mauer bauen. Eine SZ-Reporterin reiste damals in ihre plötzlich geteilte Heimatstadt. Ihr Bericht von damals ist heute noch beklemmend.

Von Ursula von Kardorff

Aber als nun die Tore geschlossen waren, merkten sie, daß sie alle, auch der Erzähler, in der gleichen Falle saßen. So geschah es zum Beispiel, daß ein so urpersönliches Gefühl, wie das der Trennung von einem geliebten Menschen, plötzlich, und schon in den ersten Wochen, ein ganzes Volk erfüllte und zusammen mit der Angst das größte Leid dieser langen Zeit der Verbannung bildete."