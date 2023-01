Interview von Christian Mayer

Der Kulturmanager, Moderator und promovierte Jurist Gerald Matt, 64, empfängt in seinem Altbaubüro im sechsten Bezirk der Stadt Wien unweit der großen Museen. Im Hintergrund läuft Opernmusik, an den Wänden hängen unzählige Kunstwerke und Porträts von Marlene Dietrich bis Lenin, außerdem ein schwarzer Hai und andere Kuriositäten; vor dem Schreibtisch türmen sich Berge von Büchern auf dem Boden. Man merkt sofort: Das ist das Domizil eines Sammlers, der zu viele Interessen hat, um sich festlegen zu können - in Wien ist Matt auch bekannt für seine eleganten bis extravaganten Auftritte. Seine berühmte Krawattenkollektion mit 4000 Einzelstücken, die sich in seiner Privatwohnung befindet, hat die beiden Autoren Monika Helfer und Michael Köhlmeier zu einem Buch inspiriert: "Das Leben der Krawatten" (Brandstätter Verlag). Grund genug, mit dem Mann zu sprechen, ohne den die Wiener Gesellschaft deutlich langweiliger wäre.